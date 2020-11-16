"Устроим там ад": в Киеве готовятся к новой операции

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Захватить инициативу, уничтожить важнейшую инфраструктуру, обеспечить ввод войск — на днях в Херсонской области состоялись учения спецназа ВСУ, на которых отрабатывалась операция по возвращению Крыма Украине. Сценарий предусматривал удары диверсионных групп по ключевым объектам 22-го армейского корпуса Черноморского флота. По данным украинских СМИ, после маневров участвовавшие в них подразделения остались на границе с Крымом в состоянии повышенной боевой готовности. О том, как Киев собрался отвоевывать полуостров, — в материале РИА Новости.

Обезглавить Крым

Легенда учений больше напоминает сюжет блокбастера. Несколько групп спецназа незамеченными пересекают границу и скрытно углубляются на территорию полуострова. Распределившись по объектам, диверсанты единовременно парализуют всю российскую армейскую группировку: приводят в негодность взлетно-посадочные полосы аэродромов, уничтожают узлы связи, штабы и склады вооружения, ликвидируют командиров. По задумке украинского командования, за обезглавливающим ударом следует наступление основных наземных и воздушных сил ВСУ и полуостров переходит под контроль Киева.

В последнее время Украина зачастила с военными учениями на границе с Крымом. Так, в конце октября на Херсонщине отрабатывали противодействие мифическим российским разведывательно-диверсионным группам, которыми украинские власти пугают электорат с 2014-го. Маневры продолжались несколько дней — и в светлое, и в темное время суток. За их ходом наблюдали западные специалисты.

"Общая тематика учений — отработка комплекса превентивных мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты таких объектов от возможных террористических угроз. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, местными органами государственной власти и местного самоуправления", — сообщил журналистам командующий Операцией объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Украинский спецназ Источник изображения: © AP Photo / Olga Ivashchenko

О том, что Украина всерьез рассматривает силовое решение крымского вопроса, свидетельствуют и высказывания высшего командного состава ВСУ. Еще в июле главнокомандующий ВМСУ адмирал Алексей Неижпапа прямо заявил, что Киев хочет вернуть Крым и готовится к полномасштабным боевым действиям. Главком хвастливо напомнил, что украинцы разработали ракетный комплекс "Нептун", который якобы может достать Севастополь с материка. Российские политики справедливо заметили, что пусковые позиции этого "чудо-оружия" немедленно уничтожат ответным ударом, если хоть одна ракета стартует в сторону Крыма.

Попытки диверсий

Все попытки Киева забросить шпионов в Крым неизменно оканчивались неудачей. В апреле ФСБ России отчиталась о задержании группы, действовавшей под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки полковника Олега Ахмедова. Диверсанты пытались узнать детали планировки ряда режимных объектов на полуострове. В январе в Крыму арестовали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб создавал схроны со взрывчаткой. В феврале ФСБ сообщила о пресечении подготовки терактов в двух образовательных учреждениях в Керчи.

Самый известный инцидент произошел в ночь с 7 на 8 августа 2016-го близ приграничного Армянска. При задержании диверсанты оказали сопротивление, открыли огонь. Погиб российский военнослужащий. Двух боевиков ликвидировали, троих арестовали.

Еще одну группу обнаружили на самой границе — у технологической дамбы через залив Сиваш. По версии ФСБ, украинцы хотели ее заминировать. Диверсанты и тут открыли огонь, застрелили бойца 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, нескольких ранили и ушли без потерь. С украинского берега их отход прикрывал крупнокалиберный пулемет.

Тротиловые шашки, обнаруженые в ходе задержания украинских диверсантов сотрудниками ФСБ России в Крыму Источник изображения: © ЦОС ФСБ РФ

Оперативники ФСБ обнаружили там 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, а также боеприпасы, детонаторы, противопехотные и магнитные мины, гранаты и спецоружие. Судя по всему, эти две группы собирались начать в Крыму небольшую войну. Однако российские спецслужбы сработали на опережение, продемонстрировав, что Перекопский перешеек надежно охраняют. Недаром севастопольский "Беркут" в дни "крымской весны" первым делом взял под контроль этот ключевой участок границы.

Черноморская крепость

Важно отметить, что к попытке силового захвата Крыма Киев опосредованно подталкивают "зарубежные партнеры". Страны НАТО активно вооружают ВСУ, снабжают украинскую разведку информацией, проводят совместные военные учения и даже недавно использовали воздушное пространство страны для учений стратегических бомбардировщиков. А в середине октября Киев подписал с Анкарой военное соглашение, предусматривающее, помимо прочего, закупку ударных беспилотников Bayraktar TB-2. Нельзя исключать того, что "горячие головы" в украинском руководстве, насмотревшись на успешные действия турецких дронов против армянских войск в Нагорном Карабахе, решатся на собственный блицкриг.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /

Впрочем, Крым сегодня — одно из самых защищенных мест на Земле. Полуостров обороняет 22-й армейский корпус Черноморского флота, в котором служат в основном контрактники. Они вооружены по последнему слову техники, располагают модернизированными танкми Т-72Б3, реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г", гаубицами "Мста-С", береговыми ракетными комплексами, а также тяжелыми огнеметными машинами ТОС-1А.

С воздуха Крым прикрывает 31-я дивизия ПВО, в которую входят два дивизиона ЗРС С-300ПС и два дивизиона ЗРС С-400 "Триумф". Кроме того, на аэродромах Бельбек, Джанкой и Гвардейское дежурит авиация 27-й смешанной авиадивизии: бомбардировщики Су-24М2, штурмовики Су-25СМ, истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 и вертолеты Ка-52. А от удара с моря надежно защищают корабли Черноморского флота — одного из самых современных и технологически продвинутых в ВМФ России.

Комплекс ПВО С-400 "Триумф" Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

У ВСУ явно не хватит сил и средств, чтобы победить в Крыму. Да и вряд ли зарубежные покровители Киева решатся вписаться за подопечных по полной программе и рискнут сойтись с Москвой в открытом противостоянии. Очевидно, украинские власти вновь пытаются разыграть карту внешней агрессии, чтобы сплотить электорат на фоне усугубляющихся экономических и политических проблем в стране. Можно и дальше наносить по восточному соседу виртуальные удары. Тем более что Россия, как и раньше, на войну не явилась.