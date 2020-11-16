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НАСА рассказало о переговорах с Россией

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Джим Брайденстайн
Джим Брайденстайн.
Источник изображения: Фото: Steve Nesius / Reuters

Глава НАСА Джим Брайденстайн рассказал о переговорах с Россией о полетах на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США и Россия пока не достигли договоренности о будущих ротационных полетах на МКС на собственных кораблях, однако стороны заинтересованы в этом. Он добавил, что переговоры продолжаются.

«Мы движемся в новую эру, когда вместо покупки мест мы будем обмениваться экипажами», — сказал Брайденстайн.

В мае американское издание Ars Technica сообщало, что НАСА предпочитает сотрудничать в программе освоения Луны главным образом с теми партнерами, которые разделяют западные ценности в космонавтике. Согласно изданию, таким условиям может удовлетворять Россия.

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