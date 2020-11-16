Названы сроки пуска спутника для мониторинга климата Арктики

Россия запустит свой первый спутник для мониторинга климата Арктики в феврале 2021 года. Всего в период с 2021 по 2025 год страна планирует развернуть в космосе пять аппаратов «Арктика-М». После их выведения Гидрометцентр будет оперативно получать данные о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли.

По данным источников «РИА Новости» в «Роскосмосе», точные даты запусков определят позднее.

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Арктика-М» с космодрома Байконур намечается на 28 февраля», — сказал собеседник агентства из ракетно-космической отрасли.

Спутники «Арктика-М» предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе. После 2025 года на смену эти аппаратам придут пять спутников «Арктика-МП».

В конце октябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия с 2021 года приступает к развертыванию программы «Сфера», которая предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель программы — обеспечение высокого качества космических услуг в России. Она позволит предоставить интернет на подвижных и стационарных объектах по всему миру, в том числе в Арктике.