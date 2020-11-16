Очередные испытания SpaceX Starship закончились неудачей

Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 в третий раз закончились неудачей, сообщается на сайте space.com в пятницу, 13 ноября.

Статистические испытания прошли в четверг на космодроме недалеко от деревни Бока-Чика, штат Техас. Испытание предполагало зажигание двигателя без запуска ракеты, и вскоре после испытаний, которые транслировались в прямом эфире, можно было увидеть расплавленный материал, который капал с ракеты.

SpaceX's Starship SN8 prototype fires engines for 3rd time, encounters problem https://t.co/hd9nz1skmv pic.twitter.com/1J23ol6LUo — SPACE.com (@SPACEdotcom) November 13, 2020

Точная причина проблемы пока неизвестна, однако генеральный директор SpaceX Илон Маск предположил, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor.

Maybe melted an engine preburner or fuel hot gas manifold. Whatever it is caused pneumatics loss. We need to design out this problem. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

Тем не менее снизить повышенное давление внутри ракеты, вызванное неисправностью, позволил предохраняющий клапан, который предотвратил взрыв в носовой части прототипа. Он, в свою очередь, остался неповрежденным.

В октябре SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 14-й по счету партией микроспутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.