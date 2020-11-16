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Известия.ru

Очередные испытания SpaceX Starship закончились неудачей

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/SpaceX

Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 в третий раз закончились неудачей, сообщается на сайте space.com в пятницу, 13 ноября.

Статистические испытания прошли в четверг на космодроме недалеко от деревни Бока-Чика, штат Техас. Испытание предполагало зажигание двигателя без запуска ракеты, и вскоре после испытаний, которые транслировались в прямом эфире, можно было увидеть расплавленный материал, который капал с ракеты.


Точная причина проблемы пока неизвестна, однако генеральный директор SpaceX Илон Маск предположил, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor.


Тем не менее снизить повышенное давление внутри ракеты, вызванное неисправностью, позволил предохраняющий клапан, который предотвратил взрыв в носовой части прототипа. Он, в свою очередь, остался неповрежденным.

В октябре SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 14-й по счету партией микроспутников Starlink. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

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Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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