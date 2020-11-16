На орбиту стартовал новейший разведывательный спутник США NROL-101 стоимостью $1 млрд

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Тяжелая американская ракета-носитель Atlas V в субботу утром по московскому времени стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-101 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Запуск был осуществлен 13 ноября в 17:24 по времени Восточного побережья США (14 ноября в 01:24 мск) с 41-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде, следует из сообщения компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-101, стоимость которого оценивается в $ 1 млрд, официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены.

Между тем, по имеющимся данным, тяжелый космический аппарат NROL-101, вес которого достигает шести тонн, является спутником радиоэлектронной разведки.