Компания ULA сообщила о запуске разведывательного спутника США с мыса Канаверал

Эта миссия, первоначально намечавшаяся на сентябрь, неоднократно откладывалась по техническим причинам или из-за неблагоприятной погоды

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Компания United Launch Alliance (ULA) осуществила в пятницу запуск ракеты-носителя Atlas V с секретным аппаратом NROL-101 для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 17:32 по времени восточного побережья (01:32 мск в субботу), сообщила в своем Twitter ULA.

"Atlas V для НУВКР запущена в 17:32 по времени восточного побережья с мыса Канаверал. По требованию заказчика трансляция отсчета времени и отрыва NROL-101 [от стартового стола] прекращена", - уточнили в компании.

Эта миссия, первоначально намечавшаяся на сентябрь, неоднократно откладывалась по техническим причинам или из-за неблагоприятной погоды в районе космодрома.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и подробности миссии NROL-101, стоимость которого оценивается $1 млрд, не раскрываются.

ULA была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Сентенниал (штат Колорадо). Компания является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin.