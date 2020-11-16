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Naked Science

На орбиту Земли вернулась лунная ракета полувековой давности

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Траектория полета 2020SO с сентября 2020 года по июнь 2021
Траектория полета 2020SO с сентября 2020 года по июнь 2021.
Источник изображения: NASA, JPL

Обычно, когда обнаруживают приближающиеся к Земле массивные объекты, в них подозревают различные космические «булыжники». Но иногда они оказываются фрагментом запущенной полвека назад лунной ракеты — как в случае с новым временным спутником нашей планеты 2020 SO.

Объект с индексом 2020 SO обнаружила в середине сентября обсерватория Халеакала. Поначалу в нем заподозрили небольшой астероид главного пояса. Но более пристальные наблюдения показали, что он движется по аномальной траектории — слишком близко к земной орбите. В четверг, 12 ноября, Лаборатория реактивного движения NASA (JPL, Jet Propulsion Laboratory) опубликовала интересное заявление. Согласно анализу имеющихся данных, специалисты предположили, что с большой долей вероятности этот объект имеет искусственное происхождение.

Однако уфологам не стоит слишком радоваться: речь идет не о визите инопланетян. Скорее наоборот, 2020 SO служит лишним доказательством успеха американской лунной программы. Хотя он в свое время и был частью неудачной миссии «Сервейер-2» (Surveyor 2). Объект уже вошел в сферу доминирующего гравитационного влияния Земли и станет ее временным спутником. В период до июня 2021 года 2020 SO совершит вокруг нашей планеты два витка по сложной траектории, а затем снова вернется на солнечную орбиту.

По мнению сотрудников JPL, этот нежданный гость — всего лишь разгонный блок «Центавр» (Centaur). По советско-российской классификации его можно считать второй ступенью. В далеком 1966 году ракета «Атлас» (Atlas) стартовала с площадки LC-36A на мысе Канаверал. По окончании работы первой ступени «Центавр» с зондом «Сервейер-2» направился к Луне. Переход на пролетную траекторию прошел успешно, как и отделение полезной нагрузки. А вот посадка оказалась неудачной: не долетев 130 километров до назначенной точки, зонд потерял ориентацию из-за отказа корректирующего двигателя.

Разгонный блок уже не застал катастрофу своего напарника: он промчался мимо естественного спутника Земли и вышел на солнечную орбиту. Такие небольшие объекты невозможно эффективно отслеживать, так что «Центавра» потеряли. Если бы не причуды небесной динамики, никто бы не вспомнил об этой ракете. Но за 54 года ступень снова сблизилась с Землей — и ненадолго станет спутником планеты.

Подъем разгонного блока «Центавр 3» (Centaur III) в здание вертикальной сборки ракеты. В настоящий момент используется две модификации этой ступени — с одним двигателем RL10 или с двумя. Благодаря использованию криогенных компонентов топлива (жидкие кислород и водород), они имеют высокий удельный импульс и эффективны для запуска межпланетных миссий

Источник изображения: NASA, Kennedy Space Center

Стоит заметить, что «Центавр» — один из самых настоящих долгожителей ракетной индустрии. Его разработка началась в 1958 году, а испытательные запуски стартовали в 1962-м. Спустя более чем полвека и едва ли не десяток модификаций этот разгонный блок по-прежнему используют. В частности, такие миссии, как «Новые горизонты» (New Horizons) и марсоход «Кьюриосити» (MSL Curiosity), запускали в космос на ракетах семейства «Атлас V» именно со второй ступенью «Центавр». Причем если первая ступень уже ничего общего, кроме названия, со своими предками 1950-х годов разработки не имеет, то разгонный блок остался все тем же. Разве что некоторые узлы усовершенствованы, материалы стали лучше, да электроника совершенно новая.

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