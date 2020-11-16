Пашинян видит в российских миротворцах гарантию отсутствия военных действий в Карабахе

Ереван. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является гарантом невозобновления войны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Сейчас там российские миротворцы. Это гарант, что в условиях их присутствия не начнется война или не получит объема", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, смысл присутствия российских миротворцев заключается в обеспечении условий для нормальной жизнедеятельности населения Карабаха.

Он так же заявил, что трехсторонним заявлением карабахский вопрос не получает окончательного решения.