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Интерфакс-АВН

Пашинян видит в российских миротворцах гарантию отсутствия военных действий в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

Ереван. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является гарантом невозобновления войны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Сейчас там российские миротворцы. Это гарант, что в условиях их присутствия не начнется война или не получит объема", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, смысл присутствия российских миротворцев заключается в обеспечении условий для нормальной жизнедеятельности населения Карабаха.

Он так же заявил, что трехсторонним заявлением карабахский вопрос не получает окончательного решения.

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Страны
Армения
Россия
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