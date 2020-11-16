Путин ввел в действие план обороны на 2021–2025 годы

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе".

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

План вступит в силу 1 января 2021 года.

В президентском указе отмечается, что план вводится "в целях осуществления мероприятий в области обороны".

Документ представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования, его содержание засекречено.

Предыдущий пятилетний план обороны России начал действовать 1 января 2016 года.