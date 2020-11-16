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РИА Новости

Путин ввел в действие план обороны на 2021–2025 годы

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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу "О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны России на 2021-2025 годы.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

План вступит в силу 1 января 2021 года.

В президентском указе отмечается, что план вводится "в целях осуществления мероприятий в области обороны".

Документ представляет собой комплекс взаимоувязанных документов военного планирования, его содержание засекречено.

Предыдущий пятилетний план обороны России начал действовать 1 января 2016 года.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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