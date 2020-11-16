Франция заверила РФ в соблюдении Договора по открытому небу

МОСКВА, 13 ноября/ Радио Sputnik. Франция соблюдает договоры, участником которых она является, в том числе, статью Договора по открытому небу (ДОН) об условиях передачи данных о полетах, заявил РИА Новости представитель французского МИД.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва будет просить юридических гарантий от партнеров, что они не передадут США данные по полетам над Россией.

"Франция соблюдает договоры, участником которых она является, в том числе в данном случае положения статьи IX Договора по открытом небу. В этой статье определены условия, при которых данные, собранные во время полетов в "открытом небе", предназначены для передачи другим государствам-участникам договора и только им", – сообщили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил, что Соединенные Штаты выходят из упомянутого выше договора. По словам Трампа, страна будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил появления новых договоренностей по этому вопросу.

Представители России, в свою очередь, на разных уровнях неоднократно отвергали обвинения американской стороны в нарушении договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после завершения "холодной войны". Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора в настоящее время являются 34 государства.

Ранее радио Sputnik сообщило, как в Минобороны России прокомментировали претензии США к ДОН.