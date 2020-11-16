Астрономы узнали, что произошло после взрыва на астероиде Рюгу

Благодаря этому можно будет лучше прогнозировать последствия столкновений астероидов

ТАСС, 13 ноября. Из-за сброса взрывчатки на астероиде Рюгу образовался кратер диаметром в 15 метров и появились примерно две сотни новых булыжников. Часть из них разбросало на расстояние в 40 метров от эпицентра взрыва. Об этом Университет Кобе пишет на своем сайте.

"Наши наблюдения за тем, что происходит с поверхностью астероида после падения на них небольших небесных тел, помогут проверить компьютерные симуляции, которые просчитывают последствия столкновения астероидов. Кроме того, благодаря этому можно будет лучше подготовиться к аналогичным экспериментам, которые планируется, в частности, провести в рамках миссии DART", - пишут ученые.

Рюгу - относительно небольшой (диаметром около километра) околоземной астероид из группы Аполлонов. Его открыли в 1999 году, а в XXI веке его выбрали в качестве цели для космического аппарата "Хаябуса-2". Он должен доставить на Землю образцы грунта с астероида.

В космос зонд отправили в начале декабря 2014 года, до астероида он добрался в июле 2018 года. В апреле 2019 года аппарат сбросил на поверхность астероида взрывчатку, чтобы собрать образовавшиеся в результате обломки и отправить их на Землю.

После взрыва на поверхности Рюгу возник новый кратер диаметром около 15 метров. В июле прошлого года "Хаябуса-2" совершила еще одно сближение с поверхностью астероида и собрал образцы грунта из этого кратера.

Последствия взрыва

На этом изучение данного рукотворного кратера не закончилось. В последующие недели и месяцы камеры "Хаябусы-2" фотографировали зону посадки, отслеживая, как взрыв изменил ее.

Ученые выснили, что, в отличие от относительно свежих кратеров на поверхности Луны и Марса, слой выброшенного грунта на краю кратера на Рюгу оказался необычно тонок. Сравнив новые снимки с фотографиями зоны посадки до сброса бомбы, ученые выяснили причину: оказалось, что весомую часть "недостающей" материи составляли булыжники разных размеров.

По подсчетам планетологов, всего их образовалось около двух сотен. Среди них ученые нашли и относительно крупные булыжники диаметром в 30 см и более, и мелкие камни размером в 3-5 см. Расчеты ученых показывают, что взрывная волна отбросила многие из них на четыре десятка метров от кратера.

Сейсмические колебания, которые возникли из-за взрыва, сдвинули с места уже существовавшие камни, в том числе и достаточно крупные валуны диаметром около метра. Некоторые из них взрыв отбросил на несколько метров в сторону от кратера. Это было связано как с действием взрыва, так и с деформацией грунта и столкновением уже существовавших и новых камней.

Аракава и его коллеги надеются, что эти данные, а также построенные на их основе теоретические модели помогут ученым точнее предсказывать последствия столкновений астероидов, а также то, как быстро меняется облик их поверхности в результате ударов микрометеоритов и прочих небольших объектов.