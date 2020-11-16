ВМФ получит новейший патрульный катер «Раптор» в ноябре

Новейший патрульный катер проекта 03 160 «Раптор» примут в состав Военно-морского флота России в субботу, 14 ноября. В этот же день приказом главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова катер будет включен в состав ВМФ, сообщили в пятницу, 13 ноября, в пресс-службе флота.

Он станет 17-м по счету катером в ВМФ России. Церемония подъема Андреевского флага на «Рапторе» состоится на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге, уточняет телеканал «Звезда».

На сегодняшний день «Раптор» является самым быстрым и маневренным вооруженным катером в России. Эти корабли несут дежурство (патрулирование), перехватывают и задерживают нарушителей, участвуют в поисково-спасательных операциях, а также перевозят военнослужащих численностью не менее 20 человек с оружием, боеприпасами и оборудованием.

Экипаж катера состоит из трех человек. «Раптор» способен развить скорость до 50 узлов. Имеет полное водоизмещение 23 т, наибольшую длину — 16,9 м, его наибольшая ширина составляет 4,1 м, фиксированная высота — около 3,5 м, а максимальная осадка не превышает 0,9 м.

Ранее в этот же день сообщалось, что большой десантный корабль (БДК) «Петр Моргунов» проекта 11 711 завершил программу государственных испытаний.