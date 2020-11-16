Межведомственный центр в РФ займется решением гуманитарных проблем Карабаха

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин объявил о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для оказания помощи населению Нагорного Карабаха, куда войдут представители Минобороны, МИД, МЧС и Погранслужбы ФСБ.

"В целях решения самых насущных проблем считаю необходимым создать межведомственный центр гуманитарного реагирования", - сказал Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

Путин пояснил, что "центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению гражданской инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе".

Кроме того, в его функции будет входить "координация работы государственных структур" и, выразил надежду президент России, "общественных организаций по оказанию гуманитарной помощи жителям районов, пострадавшим от ведения боевых действий, оказанию помощи правительственным органам Азербайджана и Армении, если они, конечно, в этом нуждаются".