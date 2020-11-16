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Интерфакс-АВН

Путин: количество беженцев в результате конфликта в Карабахе исчисляется десятками тысяч

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Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Погибли более 4 тыс. мирных жителей, 8 тыс. пострадали

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин отметил важность и актуальность гуманитарной помощи мирному населению Нагорного Карабаха, отметив, что число беженцев в результате последнего конфликта исчисляется десятками тысяч.

"Вопрос об оказании помощи в возвращении к нормальной мирной жизни населению, пострадавшему в результате военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, является очень важным и актуальным", - сказал он в пятницу на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

По словам президента, "следует обратить внимание на то, что в районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы".

"Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4 тыс. человек, раненых свыше 8 тыс. человек, количество беженцев, по разным данным, исчисляется десятками тысяч, разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты", - заметил Путин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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