Путин: количество беженцев в результате конфликта в Карабахе исчисляется десятками тысяч

Погибли более 4 тыс. мирных жителей, 8 тыс. пострадали

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин отметил важность и актуальность гуманитарной помощи мирному населению Нагорного Карабаха, отметив, что число беженцев в результате последнего конфликта исчисляется десятками тысяч.

"Вопрос об оказании помощи в возвращении к нормальной мирной жизни населению, пострадавшему в результате военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, является очень важным и актуальным", - сказал он в пятницу на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

По словам президента, "следует обратить внимание на то, что в районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы".

"Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боев превысило 4 тыс. человек, раненых свыше 8 тыс. человек, количество беженцев, по разным данным, исчисляется десятками тысяч, разрушена гражданская инфраструктура, многие культурные объекты", - заметил Путин.