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Интерфакс-АВН

Минпромторг потратит 400 млн рублей на разработку процессора для спутников нового поколения

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microprocessor
Микропроцессор.

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Минпромторг РФ выделит 400 млн рублей на разработку высокоэффективного процессора для космических аппаратов нового поколения, следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Исполнителем опытно-конструкторских работ по контракту выступит Научно-технический центр (НТЦ) "Модуль". В соответствии с документацией, предприятие должно изготовить опытный образец процессора и провести его испытания до 30 ноября 2022 года.

Из технического задания следует, что изделие будет относиться к высокоэффективным и компактным микросхемам нового поколения - так называемым "системам-на-кристалле". Там также указано, новый процессор не имеет прямых аналогов в мире.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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