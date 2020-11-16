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Украина на Луне подчинилась США

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Источник изображения: Фото: NASA

Украина стала девятой страной, присоединившийся к разработанным в США соглашениям Artemis, предполагающим, в частности, создание окололунной станции Gateway и высадку человека на поверхность естественного спутника Земли, сообщает Государственное космическое агентство Украины.

Как говорится в пресс-релизе на сайте ведомства, «Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров НАСА во время реализации программы Artemis». Там же отмечается, что Киев при исследованиях дальнего космоса обязуется подчиняться правилам Artemis.

Каким конкретно образом Украина будет участвовать в проекте Gateway, в пресс-релизе не уточняется.

В октябре к соглашениям Artemis присоединились семь стран: Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. Россия не подписывала данный договор. По мнению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, программа Artemis и связанная с ней окололунная станция Gateway являются «американоцентричными».

В том же месяце к программе Artemis Gateway присоединилось Европейское космическое агентство (ЕКА).

В октябре 2018 года североамериканская компания Maritime Launch Services (MLS), сотрудничающая с заводом «Южмаш» и бюро «Южное», показала анимацию запуска ракеты «Циклон-4М» с космодрома, расположенного на территории Канады. Ранее проект «Циклон-4» Украина развивала в сотрудничестве с Бразилией. Программа, по заверениям украинской стороны, завершенная на 90 процентов, была свернута в 2015 году.

В настоящее время участие Украины в международных программах сводится к производству «Южмашем» маршевого двигателя РД-843 для верхней ступени итальянской ракеты-носителя Vega легкого класса, а также созданию основной конструкции первой ступени американской ракеты Antares.

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