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Известия.ru

Украина решила вложить деньги в освоение Луны

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Киев решил вложить деньги в освоение Луны. Космическое агентство Украины присоединится к программе NASA. Реализация плана «Артемида» началась весной прошлого года. Программа предусматривает отправку первой женщины на Луну, основание базы на спутнике Земли, путешествия на Марс. Украина стала девятой страной — участницей проекта «Артемида». Ежегодно Украина тратит треть своего бюджета на возврат долгов. В 2021 году на выплату процентов уйдет 12% всех госрасходов. Государственный долг Украины превышает половину ее ВВП.

Киев решил вложить деньги в освоение Луны. Космическое агентство Украины присоединится к программе NASA. Реализация плана «Артемида» началась весной прошлого года. Программа предусматривает отправку первой женщины на Луну, основание базы на спутнике Земли, путешествия на Марс. Украина стала девятой страной — участницей проекта «Артемида». Ежегодно Украина тратит треть своего бюджета на возврат долгов. В 2021 году на выплату процентов уйдет 12% всех госрасходов. Государственный долг Украины превышает половину ее ВВП.

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Страны
Украина
Проекты
Луна
Марс
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