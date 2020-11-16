Украина решила вложить деньги в освоение Луны

Киев решил вложить деньги в освоение Луны. Космическое агентство Украины присоединится к программе NASA. Реализация плана «Артемида» началась весной прошлого года. Программа предусматривает отправку первой женщины на Луну, основание базы на спутнике Земли, путешествия на Марс. Украина стала девятой страной — участницей проекта «Артемида». Ежегодно Украина тратит треть своего бюджета на возврат долгов. В 2021 году на выплату процентов уйдет 12% всех госрасходов. Государственный долг Украины превышает половину ее ВВП.

Киев решил вложить деньги в освоение Луны. Космическое агентство Украины присоединится к программе NASA. Реализация плана «Артемида» началась весной прошлого года. Программа предусматривает отправку первой женщины на Луну, основание базы на спутнике Земли, путешествия на Марс. Украина стала девятой страной — участницей проекта «Артемида». Ежегодно Украина тратит треть своего бюджета на возврат долгов. В 2021 году на выплату процентов уйдет 12% всех госрасходов. Государственный долг Украины превышает половину ее ВВП.