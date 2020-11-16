Североатлантический Альянс укомплектовался беспилотниками RQ-4D Phoenix

Европейские страны НАТО получили новые разведывательные возможности. Вчера, 12 ноября, пресс-служба НАТО сообщила о том, что на авиабазе Сигонелла в Италии приземлился последний из пяти разведывательных дронов RQ-4D Phoenix, заказанных в рамках программы Alliance Ground Surveillance (AGS).

Беспилотник самостоятельно совершил 20-часовой перелёт с базы ВВС США Палмдейл в Калифорнии до Сигонеллы, где базируются дроны RQ-4D Phoenix. В ближайшие месяцы Northrop Grumman завершит передачу документации и оборудования.

Последний RQ-4D Phoenix на авиабазе Сигонелла Источник изображения: nato.int

Система совместного управления — одно из ключевых отличий «европейского» дрона RQ-4D Phoenix от базового американского беспилотника RQ-4 Global Hawk, разработанного корпорацией Northrop Grumman в 1998 году. В остальном новый дрон является практически полной копией своего предшественника, на 94% повторяя детали и компоновку RQ-4.

Работы по программе AGS оплатили 15 стран-членов НАТО: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и США. При этом беспилотники будут использоваться в интересах всех тридцати стран НАТО, передавая разведданные всем участникам альянса.