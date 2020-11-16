Первый шаг: зачем России база в Судане

Для чего российскому флоту нужен пункт материально-технического обеспечения в Судане

Правительство РФ собирается открыть в Судане пункта материально-технического обеспечения для кораблей российского флота. Соответствующее постановление на имя президента подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с вопросами базирования отечественного Военно-морского флота.

Согласно представлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным на имя Владимира Путина, Хартум предоставит землю под российскую базу безвозмездно. Москва сможет на ней разместить не более 300 человек персонала и не более четырех кораблей, в том числе и с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, Россия получит возможность ввозить и вывозить через морские порты и аэропорты страны вооружение, боеприпасы и любое оборудование, которое нужно для работы базы и «выполнения задач военными кораблями». За это не будут взиматься пошлины или другие сборы.

Тем не менее, возникает вопрос - насколько нужна России военно-морская база в Судане?

Как было раньше

Вопросы улучшения базирования отечественного флота всегда достаточно остро стояли на повестке дня военно-политического руководства российского государства. В частности, по итогам Первой мировой войны Российской империи (как державе-победительнице) должны были отойти проливы Босфор и Дарданеллы и в качестве ВМБ на Средиземном море - Бизерта в Тунисе.

На Потсдамской конференции 1945 года советским руководством поднимался вопрос о том, чтобы Ливия, бывшая до войны колонией Италии, которая в составе стран «оси» эту войну проиграла, перешла под контроль Советского Союза. Тем самым Москва приобрела бы опорные пункты на Средиземном море. Однако этого не случилось.

Надо прямо сказать, что история развития базирования ВМФ СССР, по большей части, богата весьма печальными страницами.

В разные годы ВМФ СССР располагал пунктами материально-технического обеспечения (ПМТО), пунктами базирования (ПБ), военно-морскими базами (ВМБ) на Кубе, в Польше, Германии, Финляндии, Сомали, Вьетнаме, Сирии, Йемене, Эфиопии, Египте, Ливии и ряде других стран.

Большинство объектов по тем или иным причинам потеряно, во многих случаях - безвозвратно. Объясняется это тем, что вопрос размещения военно-морских баз неразрывно связан с политикой и межгосударственными отношениями.

Например, к середине 1950-х годов советское руководство пришло к выводу, что базу Поркалла Удд в Финляндии, которая служила советскому флоту с 1944 года, пора ликвидировать: она лишь раздражает финнов и ухудшает отношения между двумя странами, при этом не имея особого оперативно-стратегического значения.

Примечательная история и военно-морской базы Влера в Албании. Здесь базировалась бригада из 12 советских подлодок. В 1961 году из-за идеологических разногласий Тираны и Москвы произошел разрыв в отношениях двух государств. За этим последовала срочная эвакуация базы. Четыре советские лодки, находившиеся в тот момент на ремонте, были захвачены албанцами.

При этом далеко не всегда руководство страны может повлиять на ситуацию. Например, военно-морская база ВМФ Бербера на берегу Аденского залива, где усилиями СССР был сооружен глубоководный порт и крупнейшая в Африке первоклассная взлетно-посадочная полоса, была утеряна в 1977 году результате войны Сомали с Эфиопией.

Советский флот утратил в критически важной точке Мирового океана стоянки боевых кораблей, важный узел связи, станцию слежения, склад тактических ракет, а также крупное хранилище топлива и жилые помещения на 1,5 тыс. чел.

Место СССР в Сомали немедленно заняли Соединенные Штаты.

Взлетно-посадочная полоса перешла под управление американских военных и до распада Сомали в 1991 году была в списке резервных посадочных полос для американских космических кораблей многоразового использования типа Шаттл.

Спустя два года после потери базы в Сомали СССР открыл военно-морскую базу Камрань во Вьетнаме. Она считалась одним из наиболее удобных мест для базирования кораблей и судов на Тихом океане. В ВМБ Камрань постоянно присутствовало 20-25 кораблей и судов ВМФ, около 40 самолетов-разведчиков, истребителей, ракетоносцев, противолодочных самолетов. Все это создавало реальную угрозу флотам других стран в данном регионе от Гонконга до Малайзии. В 2001 году Российская Федерация начала досрочный вывод своего воинского контингента с территории Вьетнама. Последние российские военнослужащие покинули Камрань в мае 2002 года.

Помимо этого, корабли ВМФ СССР периодически останавливались в ПМТО в Анголе, Гвинее, Тунисе и Эфиопия. Также корабли ВМФ СССР заходили в Аден и в Викторию на Сейшельских островах, но ПМТО (ПБ, ВМБ) в этих пунктах у Советского Союза не было.

Так для чего нужны военно-морские базы?

Отсутствие полноценной системы базирования в зоне ответственности 5-й оперативной эскадры ВМФ СССР (Средиземное море) приводило к тому, что резко увеличивался срок боевой службы боевых кораблей и подводных лодок. На переход в Средиземное море и обратно затрачивались большие материальные средства и, главное, расходовался моторесурс. Эти переходы были очень длительны по времени.

В ряде случаев вопросы базирования флота стояли настолько остро, что у руководства ВМФ того времени были планы по созданию искусственных островов, где возможно было бы размещать пункты базирования и тылового обеспечения.

Над этими планами работал Морской научный комитет.

В общем, в подобных условиях отечественные моряки выкручивались, как могли. К примеру, тогда разработали такие способы организации маневренного базирования в океане, как подвижный (дрейфовый). В этом случае предусматривалось использование плавучих баз и других судов обеспечения в зонах со слабым волнением и зыбью, а также у кромки льдов.

Или же применялся рейдовый способ - с использованием глубоководных якорей (собственных якорей) или тяжелого рейдового оборудования (рейдовых бочек с якорными массивами весом не менее 75 тонн) на рейдах и банках с глубинами до 300 метров при ветре до 6-7 баллов.

Предусматривалось и использование плавучих океанских платформ, устанавливаемых на глубинах до 100 метров.

Вместе с тем рано ли поздно перед Россией встанет задача восстановления морской мощи государства.

И российскому флоту уже сейчас необходима хорошо развитая система базирования.

И ПМТО в Судане здесь - всего лишь первый шаг. Значение его исключительно велико. Он обеспечивает открытый выход в океан, находится на перекрестке мировых торговых путей (здесь проходят важнейшие транспортные артерии из Европы через Суэцкий канал, Красное море в Индийский океан, в направлении Азии и Австралии.).

Российская база в Судане - это безопасность стратегических морских транспортных путей в различных районах Мирового океана, расширение военно-политического и военно-технического сотрудничества со странами региона. ПМТО также обеспечит отдых экипажей, ремонт и материально-техническое снабжение кораблей.

Михаил Ходаренок