Войти
Военно-промышленный курьер

Вьетнам подсел на российские танки

310
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Танкисты вьетнамской армии, возможно, получат российские Т-72Б1МС «Белый орел».

Об этом со ссылкой на интервью с начальником технического отдела бронетанковых войск полковника До Ван Дьепа говорит издание comcom24.net, отмечает РГ.

Вьетнамская армия уже имеет Т-90С, однако большая часть танкового парка страны - это разработанные в 50-60-е годы Т-54, Т-55, Т-62, ПТ-76, Тип 59, Тип 62 и Тип 63. В то же время в войсках продолжается эксплуатация техники времен Второй мировой войны, такой как Т-34-85 и СУ-100.

На базах хранения также находятся трофейные американские легкие М41 Walker Bulldog и средние М48 Patton III.

Поэтому неудивительно, что командование собирается сократить хотя бы долю этой устаревшей техники.

Как предполагается, современные образцы поступят на вооружение двух вновь сформированных бригад. Кроме того, ожидается продолжение модернизации Т-54Б, которая осуществляется силами местных оборонщиков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
Type 59
Т-55
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Похожие новости
16.11.2020
Вьетнам захотел приобрести российские танки Т-72Б1МС "Белый орел"
08.06.2020
Названы потенциальные покупатели танка "Армата"
04.09.2019
Танки-тренажеры: "прокачанные" Т-54 помогли освоить Т-72Б3
10.11.2017
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
26.12.2016
Уральское КБ трансмаш. От "тридцатьчетверки" к "Армате"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников