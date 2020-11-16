Вьетнам подсел на российские танки

Танкисты вьетнамской армии, возможно, получат российские Т-72Б1МС «Белый орел».

Об этом со ссылкой на интервью с начальником технического отдела бронетанковых войск полковника До Ван Дьепа говорит издание comcom24.net, отмечает РГ.

Вьетнамская армия уже имеет Т-90С, однако большая часть танкового парка страны - это разработанные в 50-60-е годы Т-54, Т-55, Т-62, ПТ-76, Тип 59, Тип 62 и Тип 63. В то же время в войсках продолжается эксплуатация техники времен Второй мировой войны, такой как Т-34-85 и СУ-100.

На базах хранения также находятся трофейные американские легкие М41 Walker Bulldog и средние М48 Patton III.

Поэтому неудивительно, что командование собирается сократить хотя бы долю этой устаревшей техники.

Как предполагается, современные образцы поступят на вооружение двух вновь сформированных бригад. Кроме того, ожидается продолжение модернизации Т-54Б, которая осуществляется силами местных оборонщиков.