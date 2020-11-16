Военный эксперт: БДК "Петр Моргунов" давно ждали на флоте

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" завершил госиспытания. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о вооружении БДК проекта 11711, а также о применении этих кораблей.
Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, завершил государственные испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Отмечается, что в этом году БДК "Петр Моргунов" планируется передать Военно-морскому флоту России.
БДК "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро".
Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков.
Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.
В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о вооружении БДК проекта 11711, а также о применении этих кораблей.