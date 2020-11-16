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РИА Новости

Военный эксперт: БДК "Петр Моргунов" давно ждали на флоте

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Большой десантный корабль Петр Моргунов
Большой десантный корабль Петр Моргунов.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" завершил госиспытания. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о вооружении БДК проекта 11711, а также о применении этих кораблей.

Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, завершил государственные испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что в этом году БДК "Петр Моргунов" планируется передать Военно-морскому флоту России.

БДК "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро".

Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков.

Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.

В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о вооружении БДК проекта 11711, а также о применении этих кораблей.

"На борту корабля – два транспортно-десантных вертолета Ка-29, что очень важно. Наши большие десантные корабли всегда отличались наличием определенного защитного вооружения – это и системы залпового огня, которые могут поддерживать десант, обладая очень мощной силой, это и артиллеристские установки, средства ПВО тоже представлены. Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен" находится в составе Северного флота, он хорошо себя показал, а "Петр Моргунов" – это уже первый серийный корабль. Как известно, заложено еще два БДК там же, на заводе "Янтарь". Но это уже проект более глубокой разработки. Предполагается, что они будут большего водоизмещения примерно в полтора раза, в два раза будет увеличена группировка вертолетов. Эти десантные корабли давно ждали на флоте. Это уже отечественная разработка. Они укрепят силы Северного флота, с учетом определенных опасностей в арктическом регионе со стороны НАТО, Америки. Это, скорее всего, будет "великолепная четверка". Надеюсь, что выход "братьев" "Петра Моргунова" уже не за горами", – сказал Василий Дандыкин.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ка-29
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
NATO
Арктика
СФ
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