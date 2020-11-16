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Российская газета

"Град" стал "Вербой": начался серийный выпуск украинской версии БМ-21

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БМ-21У "Верба".
БМ-21У "Верба".
Источник изображения: VoidWanderer / wikimedia.org

Украинской промышленности понадобилось 5 лет, чтобы довести до серийного производства местную версию БМ-21 "Град" - РСЗО "Верба".

Как сообщает "Український мілітарний портал", в настоящее время решается вопрос об изготовлении первой партии такой техники.

Информация о завершении разработки Харьковским конструкторским бюро машиностроения этой 122-мм реактивной системы залпового огня была обнародована в декабре 2015 года.

Главное внешнее отличие состояло в том, что вместо традиционного вездехода семейства "Урал" пусковая установка смонтирована на КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6 и пятиместной кабиной.

Масса составляет около 20 000 кг. Максимальная скорость по шоссе - до 85 км/ч.

Еще одной особенностью данной системы является наличие транспортно-заряжающей машины, которая перевозит 80 реактивных снарядов и способна снарядить боекомплектом пакет с направляющими за 10 минут.

"Верба" снабжена цифровой системой управления огнем, а также новыми системами связи. Заявленная дальность стрельбы достигает 40000 метров. На Украине проводись испытания таких боеприпасов, но выпуск их пока организовать не удалось.

Ранее также демонстрировался "укороченный" БМ-21УМ "Берест" на базе шасси КрАЗ-5401НЕ , его перспективы тоже пока не определены.


Алексей Брусилов

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Страны
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
ГАЗ Группа
КБМ
КрАЗ-6322
ХКБМ Морозова
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