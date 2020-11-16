Украина присоединилась к американской лунной программе Artemis

Она стала одной из девяти стран, подписавших договоренности в рамках анонсированного NASA проекта

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Украина стала одной из девяти стран, подписавших договоренности в рамках анонсированного NASA проекта "Артемида" (Artemis), который предусматривает строительство поселения на Луне. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте украинского космического ведомства.

"Государственное космическое агентство Украины подписало договоренности в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран - участниц программы. Таким образом, Украина стала девятой страной - подписантом договоренности относительно "Артемиды", - отмечается в тексте.

В агентстве подчеркнули, что "Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации программы Artemis. Как отметил председатель агентства Владимир Усов, для Украины подключение к Artemis очень важно, поскольку страна получает возможность реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй - на 2023 год.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия, скорее всего, не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте создания окололунной станции в рамках программы Artemis, поскольку в его нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны. Роскосмос готов участвовать в международном проекте окололунной станции только на равных правах с NASA. По словам главы госкорпорации, Россия подготовит "поправки Зевса" к соглашению по программе.