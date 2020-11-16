В Роскосмосе объяснили регистрацию товарных знаков борьбой с недобросовестной конкуренцией

В госкорпорации сообщили, что сотрудничают с креативными проектами, но при этом есть те, "кому чужды правовое поле и историческая память"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роскосмос инициировал регистрацию ряда исторических обозначений, связанных с космонавтикой, в качестве товарных знаков для защиты от недобросовестной конкуренции. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в пятницу.

На такой шаг Роскосмос пошел "с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции со стороны различных хозяйствующих субъектов при использовании таких обозначений для маркировки различных товаров и услуг, не имеющих отношения к корпорации".

Как уточнили в госкорпорации, она сотрудничает с креативными проектами, но при этом есть те, "кому чужды правовое поле и историческая память". Также в пресс-службе пояснили, что не все бренды и образы смогут стать товарными знаками или свободно использоваться самой госкорпорацией, потому что они уже являются зарегистрированными товарными знаками различных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. "Конечно, на данный момент процесс регистрации не завершен, и, по каким классам корпорации удастся обеспечить правовую охрану, пока неизвестно", - добавили в Роскосмосе.

Ранее госкорпорация подала заявку на регистрацию гагаринского "Поехали" в качестве товарного знака. Документ поступил в Роспатент в январе 2020 года. Защита будет распространяться на несколько классов товаров и услуг, в том числе фармацевтические изделия, бытовую химию, приборы и инструменты и другие.