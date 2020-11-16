Уголовное расследование предполагаемых фактов мошенничества при закупке Австрией истребителей "Тайфун" прекращено

ЦАМТО, 13 ноября. Прокуратура Вены поддержала решение о прекращении уголовного расследования предполагаемых фактов мошенничества со стороны Airbus и Eurofighter в связи с покупкой Австрией в 2003 году 15 истребителей EF-2000 "Тайфун" на сумму 2 млрд. долл. (1,7 млрд. евро).

Как сообщило радио Deutsche Welle со ссылкой на главного юрисконсульта Вольфганга Пешорна, уголовное дело по инициативе Минобороны Австрии было возбуждено в 2017 году. Суд низшей инстанции постановил прекратить расследование в апреле этого года, а апелляционный суд поддержал данное решение на том основании, что Австрия не предоставила достаточно доказательств после трех с половиной лет расследования предполагаемых фактов мошенничества.

Официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр написал в Твиттере, что "высший земельный суд Вены отклонил жалобы по подозрению в мошенничестве при закупке самолетов. На этом прекращаются все уголовные расследования".

Напомним, что предыдущее руководство Австрии высказывало неудовлетворение низкими характеристиками полученных с 2005 по 2008 гг. самолетов и высокой стоимостью их технической поддержки. Отмечалось, что эксплуатация самолетов в течение 30 лет обойдется в 5 млрд. евро (6,24 млрд. долл.), в основном за обслуживание.

Официальная Вена в феврале 2017 года начала очередное судебное разбирательство против Airbus Defense & Space и Eurofighter по поводу предполагаемого мошенничества и подкупа, связанного с приобретением в 2003 году 15 истребителей. Airbus и Eurofighter отвергли выдвинутые обвинения. Иски также были предъявлены британской BAE Systems и итальянский Leonardo. Скандал связан со взятками в размере около 100 млн. евро, которые, как утверждается, были выплачены за положительное решение вопроса по закупке Австрией EF-2000.

В ходе завершенного расследования, которое в общей сложности продолжалось с 2012 года, не были подтверждены обвинения в выдвинутых правонарушениях. Тем не менее, мюнхенский государственный прокурор опубликовал административное уведомление о взимании штрафа в размере 81,25 млн. евро (99,56 млн. евро), который компания Airbus обязалась выплатить. Эта сумма представляет собой административный сбор в размере 250 тыс. евро и собственно штрафные санкции в размере 81 млн. евро.

Согласно заявлению Airbus, уведомление о штрафе было основано на утверждении о "небрежном выполнении обязанностей по надзору за сотрудниками компании" руководством Airbus Defense и Space. В уведомлении утверждалось, что прежние члены руководства компании не смогли обеспечить внутренний контроль на должном уровне.

Таким образом, ввиду отсутствия доказанных фактов коррупции, новому австрийскому правительству ничего не оставалось, как согласиться со штрафом с Airbus и продолжить эксплуатацию EF-2000 "Тайфун".

Министерство обороны Австрии заявляло в 2018 году, что консорциум Eurofighter предложил модернизировать имеющиеся самолеты, в том числе, для снижения их эксплуатационных расходов. Тем менее, также было заявлено, что информация о ценах и характеристиках шведских и американских самолетов Веной уже получена и при принятии окончательного решения это будет учтено.