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Интерфакс-АВН

Российская операционная система спецназначения управляет технологическими процессами белорусской АЭС

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Белорусская АЭС
Рисунок Белорусской АЭС.
Источник изображения: www.atomic-energy.ru

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Специалисты приборного завода "Тензор" создали автоматические комплексы с применением операционной системы (ОС) специального назначения Astra Linux Special Edition для первой атомной электростанции (АЭС), строящейся в Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба группы компаний (ГК) Astra Linux.

"В среде ОС Astra Linux Special Edition функционирует программное обеспечение (ПО) SCADA TRACE MODE от российской компании "АдАстра", которое задействовано в двух решениях, разработанных заводом "Тензор" для оснащения энергоблоков. Первое - это система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), а второе - автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) инженерных систем", - сказано в сообщении.

СКУ ПЗ создана для комплексной противопожарной защиты АЭС, предприятий нефтегазового комплекса и т.д. Система в автоматическом режиме обеспечивает раннее обнаружение огня и дыма, оповещает дежурных о пожаре и зоне возгорания. Также с помощью СКУ ПЗ осуществляются дистанционное управление технологическим оборудованием систем водяного, газового и порошкового пожаротушения, контроль закрытия противопожарных дверей, диагностика технических средств с оповещением о неисправностях, а также архивирование данных, информирует пресс-служба.

По её данным, система автоматизированного управления противопожарной защитой и АСУ ТП инженерных систем белорусской АЭС обеспечивает контроль более 850 тыс. сигналов от различных устройств электростанции. Эти сигналы передаются на 600 программируемых логических контроллеров ППКП-01Ф, созданных на заводе "Тензор" в подмосковной Дубне. Данные с контроллеров в режиме реального времени направляются на ПК операторов. ПО для них разработано в отечественной SCADA-системе TRACE MODE, а она, в свою очередь, работает под управлением российской ОС Astra Linux Special Edition.

SCADA TRACE MODE также обеспечивает на белорусской АЭС решение таких задач, как объединение нескольких устройств верхнего уровня в единую систему, централизованная обработка данных и представление их оператору с отображением на мониторе информации о противопожарном состоянии защищаемых помещений, работе систем пожаротушения, технологических параметрах и состоянии оборудования. Кроме того, пользователь SCADA TRACE MODE может в зависимости от ситуации выбрать и применить либо автоматический режим управления системой пожаротушения, либо дистанционный вариант, когда процессы запускаются по команде с его автоматизированного рабочего места.

Директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын отмечает, что ранее SCADA TRACE MODE под управлением ОС Astra Linux уже использовали в подобных проектах.

"Например, в Китае на Тянваньской АЭС это ПО было задействовано в системе пожаротушения. За время эксплуатации программный стек подтвердил свою надежность и высокое качество. Для реализации проекта с белорусской электростанцией его применение было масштабировано: теперь совместное решение Astra Linux и компании "АдАстра" стало основой не только системы пожаротушения, но и управления технологическими процессами инженерных систем. Для нас это хороший показатель востребованности и пригодности продукта в том числе для применения на объектах КИИ", - сказал Мылицын, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь президент ООО "АдАстра" Лев Анзимиров подчеркнул, что "и SCADA TRACE MODE, и управляющие контроллеры, и ПО интерфейса для операторов, и операционная система Astra Linux - это полностью российская продукция, причем все решения совместимы и корректно работают в рамках программно-аппаратного стека".

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