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Интерфакс-АВН

"Роскосмос" будет расширять сотрудничество с "Airbus Defence and Space" через совместные предприятия

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©Роскосмос
©Роскосмос.
Источник изображения: naked-science.ru

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" планирует расширить сотрудничество с "Airbus Space Systems" по линии совместных предприятий, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"По видеоконференцсвязи провёл встречу с Жаном-Марком Насром, главой "Airbus Space Systems". Договорились расширить российско-европейское космическое сотрудничество по линии наших двух совместных предприятий - "Энергия-САТ" и "Синертек", - написал Рогозин в Twitter.

В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили, что участники встречи согласовали планы по дальнейшему сотрудничеству и развитию совместных предприятий, а также обсудили тренды развития космической деятельности в мире.

"Участники встречи выразили взаимную заинтересованность в проведении личной встречи в Москве после улучшения эпидемиологической обстановки в мире", - сообщили в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Airbus
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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