"Роскосмос" будет расширять сотрудничество с "Airbus Defence and Space" через совместные предприятия

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" планирует расширить сотрудничество с "Airbus Space Systems" по линии совместных предприятий, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"По видеоконференцсвязи провёл встречу с Жаном-Марком Насром, главой "Airbus Space Systems". Договорились расширить российско-европейское космическое сотрудничество по линии наших двух совместных предприятий - "Энергия-САТ" и "Синертек", - написал Рогозин в Twitter.

В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили, что участники встречи согласовали планы по дальнейшему сотрудничеству и развитию совместных предприятий, а также обсудили тренды развития космической деятельности в мире.

"Участники встречи выразили взаимную заинтересованность в проведении личной встречи в Москве после улучшения эпидемиологической обстановки в мире", - сообщили в пресс-службе.