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Российская газета

Новейший БДК "Петр Моргунов" завершил госиспытания на Балтике

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Источник изображения: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"

Новейший большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный в Калининграде, завершил морскую часть программы государственных испытаний.

Как сообщили в пресс-службе Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", где был построен БДК, эта часть программы государственных испытаний проходила в Балтийском море. Корабль успешно завершил ее и вернулся в акваторию завода.

"Петр Моргунов" вышел в море для продолжения испытаний 2 ноября. Специалисты в морских полигонах проверяли функционирование артиллерийского комплекса и работу палубной авиации. Передача корабля заказчику - Военно-морскому флоту России планируется до конца текущего года.

Справка "РГ"

БДК "Петр Моргунов" - первый серийный БДК проекта 11711 - спущен на воду в мае 2018 года. Корабли этого проекта способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений.

Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен" передан в состав ВМФ России в июне 2018 года и служит на Северном флоте. С апреля 2019 года ПСЗ "Янтарь" ведет строительство двух кораблей модернизированного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".


Светлана Песоцкая (Калининград)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
СФ
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