Войти
Российская газета

Вьетнам захотел приобрести российские танки Т-72Б1МС "Белый орел"

312
0
+1
Т-72Б1
Т-72Б1 Народной армии Лаоса.
Источник изображения: rg.ru

Танкисты вьетнамской армии, возможно, получат российские Т-72Б1МС "Белый орел". Об этом со ссылкой на интервью с начальником технического отдела бронетанковых войск полковника До Ван Дьепа пишет издание comcom24.net.

Вьетнамская армия уже имеет Т-90С, однако большая часть танкового парка страны - это разработанные в 50-60-е годы Т-54, Т-55, Т-62, ПТ-76, Тип 59, Тип 62 и Тип 63. В то же время в войсках продолжается эксплуатация техники времен Второй мировой войны, такой как Т-34-85 и СУ-100.

На базах хранения также находятся трофейные американские легкие М41 Walker Bulldog и средние М48 Patton III.

Поэтому неудивительно, что командование собирается сократить хотя бы долю этой устаревшей техники. Как предполагается, современные образцы поступят на вооружение двух вновь сформированных бригад. Кроме того, ожидается продолжение модернизации Т-54Б, которая осуществляется силами местных оборонщиков.

В настоящее время Т-72Б1МС "Белый орел" уже хорошо зарекомендовали себя в сухопутных войсках Никарагуа. Высокую оценку они получили и у военных Лаоса, где принимали участие в совместных с российскими подразделениями учениях "Ларос-2019". Недавно сообщалось о доставке таких боевых машин в Сербию.

Эта модернизированная версия считается одной из лучших в большом семействе "семьдесят вторых". Танки имеют новейшую систему управления огнем, высокую огневую мощь, хорошую подвижность и защищенность.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Лаос
Никарагуа
Россия
Сербия
США
Продукция
Type 59
Т-55
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
Военные учения
Похожие новости
16.11.2020
Вьетнам подсел на российские танки
16.11.2020
Вьетнам закупит модернизированные танки Т-72МС
24.08.2020
В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
08.06.2020
Названы потенциальные покупатели танка "Армата"
25.12.2018
Made in Russia — 2018. Где в мире русское оружие предпочли американскому
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников