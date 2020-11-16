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Известия.ru

Песков рассказал о контактах с Азербайджаном по делу о сбитом Ми-24

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Источник изображения: Фото: ТАСС/МЧС Республики Армения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 ноября рассказал, как Кремль будет контролировать расследование дела о сбитом вертолете Ми-24.

«Между Россией и Азербайджаном существует каналы тесного общения, дополнительные каналы здесь не нужны, это первое. Второе — вы знает о том, что Азербайджанская сторона весьма оперативно сообщила, что будет проведено тщательное расследование, будут установлены и наказаны виновные», — сказал Песков.

Кроме того, он отреагировал и на то, что азербайджанский посол Полад Бюльбюль-оглы прокомментировал трагедию с Ми-24 словами «на войне как на войне».

«Послушайте, это высказывание получило оценку российской стороны, оно была достаточно исчерпывающим, я не думаю, что нужно говорить что-то дополнительное», — резюмировал Песков.

Российский вертолет Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве над Арменией вне зоны боевых действий. Погибли командир воздушного судна и бортовой техник. Штурман успел спастись, он выбрался из горящего вертолета.

Вскоре азербайджанский лидер Ильхам Алиев принес извинения и соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с инцидентом.

Песков отметил, что Москва приняла эти извинения Азербайджана за сбитый российский вертолет, так как они прозвучали очень быстро.

По факту крушения российского вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана в России возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

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Азербайджан
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Продукция
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Персоны
Путин Владимир
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