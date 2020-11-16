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Известия.ru

Обследована трещина на МКС

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Утечка воздуха на МКС происходит через трещину длиной 4,5 см. Космонавт Сергей Рыжиков сделал новые замеры. Прежние показатели были меньше в полтора раза. Изменения объясняют плохой видимостью места утечки. Отверстие обнаружили в октябре, его заклеили термостойким скотчем. На станцию доставят средства окончательной герметизации.

Утечка воздуха на МКС происходит через трещину длиной 4,5 см. Космонавт Сергей Рыжиков сделал новые замеры. Прежние показатели были меньше в полтора раза. Изменения объясняют плохой видимостью места утечки. Отверстие обнаружили в октябре, его заклеили термостойким скотчем. На станцию доставят средства окончательной герметизации.

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