Обследована трещина на МКС

Утечка воздуха на МКС происходит через трещину длиной 4,5 см. Космонавт Сергей Рыжиков сделал новые замеры. Прежние показатели были меньше в полтора раза. Изменения объясняют плохой видимостью места утечки. Отверстие обнаружили в октябре, его заклеили термостойким скотчем. На станцию доставят средства окончательной герметизации.

Утечка воздуха на МКС происходит через трещину длиной 4,5 см. Космонавт Сергей Рыжиков сделал новые замеры. Прежние показатели были меньше в полтора раза. Изменения объясняют плохой видимостью места утечки. Отверстие обнаружили в октябре, его заклеили термостойким скотчем. На станцию доставят средства окончательной герметизации.