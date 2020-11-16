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Российская газета

Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ

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На фото церемония передачи Ил-76МД-90А Министерству обороны. Фото сайта aviastar-sp.ru
На фото церемония передачи Ил-76МД-90А Министерству обороны. Фото сайта aviastar-sp.ru.

В Ульяновске 19 ноября пройдет церемония передачи двух военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Как сообщает Минобороны РФ, новейшие военно-транспортные самолеты из Ульяновского авиазавода будут переданы в состав военно-транспортного авиационного полка. В мероприятии примут участие командующий военно-транспортной авиацией генерал- лейтенант Владимир Бенедиктов, а также ее руководящий, летный и инженерно-технический состав и представители авиационной промышленности.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Там установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи. Это повышает безопасность полетов, точность пилотирования и десантирования.


Александр Степанов

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