Два новейших Ил-76МД-90А будут переданы Минобороны РФ

В Ульяновске 19 ноября пройдет церемония передачи двух военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Как сообщает Минобороны РФ, новейшие военно-транспортные самолеты из Ульяновского авиазавода будут переданы в состав военно-транспортного авиационного полка. В мероприятии примут участие командующий военно-транспортной авиацией генерал- лейтенант Владимир Бенедиктов, а также ее руководящий, летный и инженерно-технический состав и представители авиационной промышленности.

Ил-76МД-90А - глубоко модернизированная версия самолета Ил-76. Там установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи. Это повышает безопасность полетов, точность пилотирования и десантирования.

Александр Степанов