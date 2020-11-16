Франция проведет техобслуживание ПРК AM-39 "Экзосет" истребителей "Мираж-2000" ВВС Греции

ЦАМТО, 13 ноября. Наряду с первыми шестью бывшими в эксплуатации французскими истребителями "Рафаль", которые будут закуплены в первой половине 2021 года, в интересах ВВС Греции будут выполнены работы по технической поддержке ПКР AM-39 "Экзосет" истребителей "Мираж-2000" греческих ВВС.

Как сообщает ресурс Ekathimerini со ссылкой на заявление министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса, поддержка ПКР AM-39 "Экзосет" будет включена в контракт по закупке истребителей "Рафаль". Министерство планирует в ближайшее время внести закон о покупке "Рафалей" и ратифицировать его в течение декабря.

Источники в Министерстве обороны Греции заявили изданию, что в настоящее время между Афинами и Парижем ведутся интенсивные переговоры. Первые шесть истребителей, которые будут переданы Греции в первой половине 2021 года, планируется получить с наименьшей выработкой технического ресурса.

Однако тот факт, что правительство Греции еще не представило в парламент закон, необходимый для утверждения контракта на закупку 18 истребителей "Рафаль", указывает на то, что договор не будет подписан до конца года, как ранее заявляла министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.