Советы по выбору посудомоечной машины

На любой кухне посудомоечная машина давно перестала быть роскошью, успешно перекочевав в разряд удобств, необходимых для ежедневного использования. Особенно это касается больших семей с маленькими детьми, где у мамы просто нет возможности и времени ежедневно мыть горы посуды ручную. Мы подготовили пару советов, которые помогут вам окончательно определиться с моделью посудомойки и функционалом.
Встраиваемая или отдельно стоящая
На наш взгляд, если финансовые возможности позволяют, то лучше посудомойка встраиваемая, нежели отдельно стоящая. Во-первых, она органичнее вписывается в пространство, так как скрывается за кухонным фасадом. Во-вторых, она полноразмерная, а значит вмещает большое количество наборов посуды, большой противень и кастрюли со сковородками. Отдельно стоящая посудомойка — это экономвариант, сильно проигрывающий встраиваемым моделям в плане вместительности. Сюда точно не поместится крупногабаритная посуда, разделочные доски и так далее.
Преимущества посудомоечных машин:
- Экономия вашего времени. Мы уже говорили, что не всегда есть возможность ежедневно тратить по пару часов на мытье посуды.
- Экономия на воде и электричестве. Если сравнивать с ручным мытьем, посудомойка за один полный цикл расходует куда меньше воды и электричества.
- Идеально чистая посуда без особых усилий. Стеклянные бокалы без разводов, черная посуда без капель воды — теперь все это реальность, а не мечта!
- Дополнительная дезинфекция посуды. Чего не скажешь о ручном мытье, ведь на губке так или иначе остаются частички пищи.
Что насчет минусов
Главный минус — это расходники, которые необходимо приобретать для корректного функционирования посудомойки. Мы говорим о специальных чистящих средствах и солях. Еще мы можем отметить достаточно высокую стоимость бытовой техники и необходимость вместить ее в кухонный гарнитур. Можно ли считать это минусами? Спорный вопрос, преимуществ у посудомойки гораздо больше.
Общие рекомендации:
- Доверяйте проверенным брендам. Они давно на рынке и дорожат своей положительной репутацией, а значит с меньшей вероятностью выпустят в продажу некачественный товар.
- Пусть машинку устанавливает специалист. Тут слишком много нюансов: правильное расположение, соблюдение угла оттока воды и так далее.
- Обратите внимание на посудомойки с автоматическим открыванием дверцы по окончанию цикла. Это очень удобно, потому что посуда не будет пахнуть затхлостью даже если вы забудете ее на сутки в посудомойке.