Советы по выбору посудомоечной машины

На любой кухне посудомоечная машина давно перестала быть роскошью, успешно перекочевав в разряд удобств, необходимых для ежедневного использования. Особенно это касается больших семей с маленькими детьми, где у мамы просто нет возможности и времени ежедневно мыть горы посуды ручную. Мы подготовили пару советов, которые помогут вам окончательно определиться с моделью посудомойки и функционалом.

Встраиваемая или отдельно стоящая

На наш взгляд, если финансовые возможности позволяют, то лучше посудомойка встраиваемая, нежели отдельно стоящая. Во-первых, она органичнее вписывается в пространство, так как скрывается за кухонным фасадом. Во-вторых, она полноразмерная, а значит вмещает большое количество наборов посуды, большой противень и кастрюли со сковородками. Отдельно стоящая посудомойка — это экономвариант, сильно проигрывающий встраиваемым моделям в плане вместительности. Сюда точно не поместится крупногабаритная посуда, разделочные доски и так далее.

Преимущества посудомоечных машин:

Экономия вашего времени. Мы уже говорили, что не всегда есть возможность ежедневно тратить по пару часов на мытье посуды.

Экономия на воде и электричестве. Если сравнивать с ручным мытьем, посудомойка за один полный цикл расходует куда меньше воды и электричества.

Идеально чистая посуда без особых усилий. Стеклянные бокалы без разводов, черная посуда без капель воды — теперь все это реальность, а не мечта!

Дополнительная дезинфекция посуды. Чего не скажешь о ручном мытье, ведь на губке так или иначе остаются частички пищи.

Что насчет минусов

Главный минус — это расходники, которые необходимо приобретать для корректного функционирования посудомойки. Мы говорим о специальных чистящих средствах и солях. Еще мы можем отметить достаточно высокую стоимость бытовой техники и необходимость вместить ее в кухонный гарнитур. Можно ли считать это минусами? Спорный вопрос, преимуществ у посудомойки гораздо больше.

Общие рекомендации: