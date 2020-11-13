Какие купить покрывала новинки предлагает текстильный рынок?

Если вас интересует, какие покрывала сейчас модные и самые востребованные, достаточно взглянуть на ассортимент от производителей. За последние несколько лет модельный ряд покрывал пополнился оригинальными как во внешнем виде, так и по составу новинками. Вот какие варианты представлены сейчас на текстильном рынке:

Меховые покрывала с ворсом разной длины. Модели под цвет шкур животных или в необычных ярких оттенках смотрятся очень красиво. Пожалуй, это самый популярный текстиль, он подходит практически под любой интерьер и веет от него домашним уютом и теплом. К мягкому ворсу приятно прикасаться, будто поглаживаешь шкуру животного.

Еще одни представители мягкого текстиля - покрывала из плюша. От меховых они отличаются очень коротким ворсом и бархатистой текстурой. Такие же комфортные и уютные, часто предлагаются в самых неординарных оттенках. Вы можете купить покрывала из плюша оранжевого, фиолетового, оливкового, синего цвета. Это идеальный текстиль для спален в стиле модерн и тех, кто не хочет ухаживать за покрывалами с длинным ворсом, но мечтает об эффектном, мягком, уютном текстиле, к которому приятно касаться. Недостатком плюша можно назвать лишь то, что он притягивает пыль и требует частого и тщательного ухода.

Покрывала из флиса, микрофибры, велсофта - еще одни популярные представители новинок. По внешнему виду между ними разница небольшая. Все изготовлены из синтетического нетканого полотна. Разнообразие в моделях и простой уход сделали их невероятно популярными. Такие модели покрывал можно стирать хоть ежедневно, внешний вид их абсолютно не изменится. Они быстро высыхают, легкие, мягкие. Что же касается оформления, то синтетическое полотно окрашивается абсолютно в разные оттенки, от этого огромное разнообразие как однотонных, таки цветных вараинтов.

Хлопковые покрывала из вафельного полотна - оригинальная новинка с разнообразными возможностями в использовании. Это тонкие изделия, которые отлично смотрятся на кровати, но также удобны, чтобы взять с собой на природу или на пляж. Компактное изделие не займет много места и быстро сохнет после стирки.

Выбрать одну из новинок или все таки купить классическое стеганое покрывало - выбор за вами. У каждого варианта достаточно и преимущества, и недостатков. Но поскольку этот текстиль должен украшать, дарить настроение и приятные ощущения, то и выбирать мы его советуем по внешнему виду и тому, насколько приятно вам к нему прикасаться. В большом ассортименте вы быстро подберете такое изделие в нужном размере и по подходящей цене.