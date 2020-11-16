Украинские танки "Оплот" и "Булат" останутся без ремонта

Украинские танки БМ "Булат" и "Оплот" в этом году останутся без выездного ремонта. Таковы результаты очередного тендера на ремонт бронетехники, который провело Минобороны Украины.

Об этом сообщает портал Defence Express. Сумма контракта составляла 6 миллионов гривен (около 16,4 миллиона рублей), работы должны были быть выполнены до 30 ноября. Половина лотов нашла своих исполнителей, сейчас по ним ожидаются решения комиссии.

На минувшем тендере на ремонт было выставлено 4 лота по различной бронетехнике, но за ремонт танков "Булат" и "Оплот", Т-84, машин на их базе, а также бронетранспортеров БТР-3ДА, БТР-3Е1 и БТР-3Е1У никто не взялся. Предыдущие торги были более масштабными: 10,7 миллиона гривен в марте этого года и 17,8 миллиона в июле.

Автор портала отмечает, что в прошлый раз предложение отремонтировать вышеуказанные танки и машины на их базе за 1 миллион гривен от харьковского ГП "Завод имени Малышева" было отклонено.

Майя Бирюкова