Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном

Истребители Су-30СМ, которыми премьер-министр Армении Никол Пашинян хотел усилить армию страны, оказались бесполезны в войне с Азербайджаном. Такое мнение высказал профессор истории Борис Соколов в колонке для газеты «День».

Ученый пояснил, что армянские экипажи не успели освоить новые самолеты. «У армянских генералов и большей части офицеров оказались вполне советские взгляды на ведение войны. Фактически армянская армия готовилась к повторению первой карабахской войны начала 90-х годов, не учитывая прогресс технологий и тактики боевых действий», — добавил Соколов.

О том, что армянским военным необходимо время для освоения техники, 23 октября говорил и официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В беседе с агентством «Sputnik Армения» он назвал примерные сроки — один-два года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в снабжении Вооруженных сил Армении самолетами МиГ-29 и Су-30. По его мнению, Ереван бы не смог простоять в Нагорном Карабахе ни одного дня без помощи Москвы.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов, а также сохранит за собой территории, захваченные во время боевых действий, в том числе Шуши. Армения оставит за собой Лачинский коридор. В рамках соглашения стороны также должны будут обменяться военнопленными и телами убитых.