Трещина на МКС оказалась в полтора раза больше

Трещина на Международной космической станции (МКС) оказалась в 1,5 раза длиннее, чем думали раньше. Эта информация следует из переговоров экипажа с землей, транслируемых на YouTube-странице NASA в пятницу, 13 ноября.

«Да, я сделал это [сфотографировал и измерил трещину], она приблизительно 4,5 [сантиметра], даже меньше этого», — сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), отвечая на соответствующий вопрос.

В ЦУПе напомнили космонавту, что при прошлых измерениях тот говорил о 2,7 см. Космонавт объяснил разницу «условиями видимости трещины».

«Сейчас общий вид [фотографии трещины] был между точками 10 и 12 [космонавт разметил трещину точками с номерами], и получилось 4,4 [см] с учетом допуска 2–3 мм. И это, кажется, продолжение трещины», — отметил Рыжиков.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре следующего года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте.

В начале октября экипаж космической станции зарегистрировал показания приборов, которые фиксируют утечки воздуха. Место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Было решено закрыть переходной отсек этого модуля еще на трое суток. 4 октября Центр управления полетами попросил космонавтов ликвидировать утечку до середины месяца.

Позже в том же месяце космонавт Иван Вагнер рассказал, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами. Теперь наземные специалисты решают, как залатать трещину надолго. По словам источника «РИА Новости», в качестве временного материала использовалась каптоновая лента.

20 октября экипаж МСК заявил в ходе переговоров с Землей, что давление воздуха в модуле «Звезда» продолжает снижаться после заклейки трещины.