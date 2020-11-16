"Самовольные заявления": Баку раскритиковал посла Азербайджана в России

Помощник Алиева назвал неуместными слова посла Азербайджана о крушении Ми-24

Баку, как и Москва, негативно воспринял высказывание азербайджанского посла в РФ Полада Бюльбюль оглы, который прокомментировал ЧП с российским вертолетом Ми-24 в небе над Арменией фразой "на войне как на войне, всякое может быть». Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал такое заявление неуместным.

В Баку считают неуместным заявление азербайджанского посла в Москве Полада Бюльбюль оглы об инциденте со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24, сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, слова которого приводит агентство АзерТАдж.

Речь идет о высказывании Полада Бюльбюль оглы, которое он сделал в ходе онлайн-брифинга 12 ноября.

Комментируя инцидент с крушением вертолета РФ, дипломат сказал: "на войне как на войне, всякое может быть».

Как отметил посол Азербайджана в России, вертолет попал на радары, а азербайджанские военные в условиях боевых действий приняли решение его сбить. Дипломат подчеркнул, что Баку проводит тщательное расследование ЧП.

«... Высказывания посла Азербайджана в России о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, без осознания сути вопроса, неприемлемы. Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике», - так Гаджиев отреагировал на заявление посла.

В российском МИДе, комментируя высказывание Полада Бюльбюль оглы, отмечали, что в Москве ожидают скорейшей реализации заверений Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета Ми-24.

"Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях", - обратили внимание во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Как пояснили российские дипломаты, Москва исходит из того, что официальный Баку больше не позволит себе "двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом».

Азербайджанские военные 9 ноября сбили вертолет Ми-24 Вооруженных сил России из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Российская сторона не стала открывать ответный огонь. В результате ЧП погибли два члена экипажа. Президент России Владимир Путин сообщил, что жертвами катастрофы с воздушным судном стали командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин. Они служили на российской военной базе в Армении.

Друг Федина рассказал изданию «Подъем», что 24-летний военный был бортовым авиационным техником. «У него жена осталась, она, вроде, беременная, в положении», - добавил друг военнослужащего.

Согласно официальной информации, вертолет сопровождал автоколонну российской военной базы, которая находится в Армении. Баку признал вину в случившемся и заявил о готовности выплатить компенсацию. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе».

Окончательных выводов о причинах инцидента со сбитым российским вертолетом пока нет, отмечал ранее посол Азербайджана в РФ на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня». "Определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята, видят, что летит военный вертолет - и было принято такое решение", - пояснил дипломат.

Он уточнил, что расследование таких инцидентов, как правило, занимает достаточно много времени.

Но с учетом того, что речь идет о военном времени, по его мнению, процесс будет быстрее.

«Там и наше Минобороны, и российское Минобороны, они на связи, создана комиссия, занимаются прокуратуры обеих стран - и Азербайджана, и России, так что, я думаю, выводы будут сделаны", - констатировал дипломат.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении Никол Пашинян вечером того же дня, когда произошла катастрофа, подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом, армянская и азербайджанские стороны остаются на занятых ими в ходе боев позициях. До 1 декабря под контроль Баку должны быть переданы еще три района. На линии соприкосновения и вдоль коридора, который связывает Армению и Карабах, будут развернуты силы российских миротворцев.

Кристина Сизова