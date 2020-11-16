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Интерфакс-АВН

Главгосэкспертиза одобрила смету завершения строительства объектов космодрома "Восточный" в Амурской области

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Технический комплекс космодрома "Восточный"
Технический комплекс космодрома "Восточный".
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения о смете по завершению строительства объектов инфраструктуры космодрома "Восточный" в Амурской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости завершения строительства комплексов по производству и хранению топлива, эксплуатации районов падения, а также промышленной строительно-эксплуатационной базы космодрома", - говорится в сообщении.

Строительство объектов первой очереди космодрома началось в 2015 году. В январе 2020 года правительство РФ утвердило выделение бюджетных инвестиций на завершение работ, в связи с этим Главгосэкспертиза начала проверку достоверности определения сметы работ.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были проведены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
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