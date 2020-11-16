Войти
Военно-промышленный курьер

«Рычаг» взломает любые системы ПВО противника

327
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны усиливает группировку Южного военного округа средствами радиоэлектронной борьбы.

В регионе планируется существенно увеличить численность новых вертолетов Ми-8МТПР-1 с системой радиоподавления «Рычаг-АВ». Эти комплексы, как утверждают разработчики, способны создавать помехи для локаторов и нейтрализовать работу практически любых средств ПВО. Появление новых «Рычагов» - эффективный ответ на возможное развертывание ракет малой и средней дальности НАТО в регионе, считают эксперты.

Летающие радиоэлектронные подавители уже несут службу в Южном военном округе, но сейчас их группировка будет радикально увеличена, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. 

Это решение станет подходящим ответом на возможное усиление южного фланга НАТО и развертывание ракет средней и малой дальности. Вертолеты Ми-8МТПР-1 способны серьезно помешать действиям таких систем вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
Рычаг РЭБ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
16.11.2020
Закон «Рычага»: юг России укрепят летающими системами подавления эфира
16.11.2020
Российский «Рычаг» ответит НАТО
12.05.2017
Выключить врагу рубильник: Россия увеличивает производство комплексов РЭБ
22.07.2015
Еще о последнем Едином дне приемки военной продукции
29.10.2014
Не все – образцы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников