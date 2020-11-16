«Рычаг» взломает любые системы ПВО противника

Минобороны усиливает группировку Южного военного округа средствами радиоэлектронной борьбы.

В регионе планируется существенно увеличить численность новых вертолетов Ми-8МТПР-1 с системой радиоподавления «Рычаг-АВ». Эти комплексы, как утверждают разработчики, способны создавать помехи для локаторов и нейтрализовать работу практически любых средств ПВО. Появление новых «Рычагов» - эффективный ответ на возможное развертывание ракет малой и средней дальности НАТО в регионе, считают эксперты.

Летающие радиоэлектронные подавители уже несут службу в Южном военном округе, но сейчас их группировка будет радикально увеличена, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

Это решение станет подходящим ответом на возможное усиление южного фланга НАТО и развертывание ракет средней и малой дальности. Вертолеты Ми-8МТПР-1 способны серьезно помешать действиям таких систем вооружения.