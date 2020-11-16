Новейшая огнеметная система проходит обкатку в российской армии

Опытную эксплуатацию в Российской армии проходит новая тяжелая огнеметная система ТОС-2 («Тосочкая»).

Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической, бактериологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Тяжелая огнеметная система ТОС-2 - одно из новейших вооружений войск РХБЗ. Первые образцы поступили в войска только в этом году, и в настоящее время проводится их опытная эксплуатация», - сказал он.

Как заявил Кириллов, ТОС-2 была задействована на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020» и подтвердила предъявленные к ней требования. Решение по дальнейшему совершенствованию данного образца будет принято по результатам опытной эксплуатации в войсках.

В то же время, отметил генерал-лейтенант, предприятия промышленности ведут работы по модернизации существующей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А для повышения защищенности экипажей, увеличения дальности и точности стрельбы, могущества боеприпаса и уменьшения времени на подготовку и выполнение задач.

«В этом году, помимо тяжелой огнеметной системы ТОС-2 в войска спланированы поставки более чем 200 единиц специальной техники, среди которых - машины РХБ разведки РХМ-6−01, техника для специальной обработки КДА, машины дымовые ТДА-3. С учетом этого, в 2020 году доля современных образцов превысит 70 процентов», - уточнил он в интервью газете «Красная Звезда».