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Российская газета

Вместо танка: сможет ли "Корнет" потопить авианосец

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Источник изображения: youtube.com

The National Interest смоделировал попадание ракеты ПТРК "Корнет" в авианосец.

Председатель организации "Американцы за безопасный Израиль" Марк Лангфан сделал вывод о том, что ПТРК "Корнет" представляет угрозу для авианосцев США. Для этого, считает он, достаточно установить ракетный комплекс на обычную деревянную лодку.

Однако обозреватель The National Interest Чарли Гао счел это суждение поверхностным и попытался сам проанализировать смоделированную ситуацию. Эксперт первым делом отмечает, что Марк Лангфан рассматривает атаку "в вакууме", хотя при морском столкновении США с Ираном авианосец будут поддерживать множество эсминцев и патрульные корабли. Они оптимизированы для борьбы с небольшими лодками, на которых можно установить "Корнет". У авианосца также есть собственное авиакрыло, которое можно использовать для нанесения ударов по небольшим кораблям еще до того, как они войдут в зону поражения.

Даже если рассмотреть удар "Корнетом" по авианосцу в идеальной ситуации, ПТРК столкнется с серьезными проблемами, считает Чарли Гао. "Если предположить, что используется обычный огневой пункт на треноге, атака "Корнетом" нецелесообразна. Обычный штатив ПТРК нестабилизирован, поскольку предназначен для использования на суше. Установка его на палубе лодки заставила бы комплекс раскачиваться, что сделало бы невозможным точный ракетный выстрел на значительном расстоянии".

Кроме того, авианосцы вооружены множеством ракет и систем самообороны, такими как Phalanx CIWS или RIM-116 Rolling Airframe Missile.

Но что если "Корнет" действительно попадет в авианосец? Эксперт признает, что боеголовка ракеты легко способна поразить корпус авианосца, но тонкая струя, создаваемая его кумулятивной боеголовкой, вряд ли нанесет большой ущерб. Он поясняет, что эта струя металла может поразить членов экипажа или критически важный легковоспламеняющийся компонент в танке. Но на корабле все устроено иначе. Атака "Корнета", скорее всего, убьет членов экипажа в очень небольшом радиусе поражения. После проникновения ПТУР оставит только небольшое отверстие (обычно меньше диаметра самой ракеты) в корпусе. А команды на кораблях обучены справляться с гораздо более разрушительными повреждениями. Большинство противокорабельных ракет имеют массивную боеголовку, которая должна пробить корпус и вонзиться в корабль на несколько метров, прежде чем взорваться и нанести огромный урон. А ракета "Корнета" войдет в корпус неглубоко и, скорее всего, нанесет очень небольшой урон жизненно важным частям корабля.

В своей статье Лангфан упоминает мощную термобарическую версию "Корнета". Однако она не имеет большой проникающей способности. Маловероятно, что термобарический "Корнет" пробьется через корпус, хотя он, вероятно, оставит значительную вмятину.

"Корнет", установленный на лодке, вряд ли представляет серьезную опасность для авианосца, делает вывод автор NI Чарли Гао.


Олег Корякин

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Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
Phalanx CIWS
Корнет
Проекты
Авианосец
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