Подводная "Хиросима": первому атомному ракетоносцу исполнилось 60 лет

Первой атомной подводной лодке с баллистическими ракетами К-19 исполнилось 60 лет. Она заложила основу морской составляющей стратегических ядерных сил Советского Союза. Однако за многочисленные аварии на флоте получила прозвище "Хиросима".

12 ноября 1960 года на Севмаше подписали приемный акт головного атомохода проекта 658. Он получил название К-19, отметили в пресс-службе предприятия. Крейсерская подводная лодка предназначалась для нанесения удара по военно-морским базам противника, портам, объектам на побережье и в глубине территории. Сам проект субмарины разработали в ЦКБ-18 под руководством Сергея Ковалева. Сегодня - это центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин".

Первым атомным подводным лодкам проекта 658 нужно было всплывать, чтобы выполнить ракетные стрельбы. Это демаскировало атомоход. Поэтому после разработки ракет с возможностью подводного старта субмарину модернизировали. И К-19 первой из атомных ракетоносцев выполнила в 1964 году пуск ракеты Р-21 из-под воды.

Но из-за многочисленных аварий подлодка получила прозвище "Хиросима". 4 июля 1961 года в 70 милях от норвежского острова Ян-Майен произошла авария правого реактора. Из-за сильного облучения в этом же месяце скончались восемь членов экипажа. 15 ноября 1969 года К-19 столкнулась с американской подлодкой USS Gato. Пострадавших не было и экипаж смог довести подлодку до базы. 24 февраля 1972 года случился пожар.

В 1979 году К-19 переоборудовали в подлодку связи по проекту 658С, а в 1990-м вывели из боевого состава в резерв. Ее утилизировали в 2003 году. Осталась только рубка, которая стоит в городе Снежногорске Мурманской области перед судоремонтным заводом "Нерпа".

Подводное водоизмещение К-19 - 5300 тонн, длина - 114 метров, ширина - 9,2. Предельная глубина погружения - 300 метров. Автономность плавания - 50 суток. Экипаж - 104 моряка. Всего на Севмаше построили восемь атомных подлодок этого проекта.

Светлана Цыганкова