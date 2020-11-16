Песков объяснил принятые от Азербайджана извинения за сбитый Ми-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 ноября рассказал, что Москва приняла извинения Азербайджана за сбитый российский вертолет, так как они прозвучали очень быстро.

«Моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», — сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT.

В то же время он отметил, что это трагедия, так как погибли двое российских военных.

«Это, конечно, боль для всех наших военачальников и всех наших людей, которые служат в Dооруженных силах, и для всех граждан», — добавил Песков.

Российский вертолет Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве над Арменией вне зоны боевых действий. Погибли командир воздушного судна и бортовой техник. Штурман успел спастись, он выбрался из горящего вертолета. Пострадавшего эвакуировали с травмами средней тяжести.

На следующий день, 10 ноября, азербайджанский лидер Ильхам Алиев принес извинения и соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с инцидентом.

Вместе с тем, 12 ноября азербайджанский посол Полад Бюльбюль-оглы прокомментировал трагедию с Ми-24 словами «на войне как на войне — всякое может быть», чем вызвал резкую критику со стороны МИД России.

В свою очередь Хикмет Гаджиев — помощник азербайджанского президента заявил, что высказывания дипломата неприемлемы.