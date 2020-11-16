Vagir: пятая «Скорпена» индийского флота

Программа постройки французских субмарин Scorpene в Индии столкнулась с рядом проблем, но теперь можно сказать, что они решены. Вчера, 12 ноября, портал navyrecognition.com сообщил о том, что на верфи Mazagon Dock Shipbuilders сошла на воду пятая субмарина типа Scorpene для ВМС Индии.

Дизель-электрическая подлодка получила название INS Vagir. После достройки на плаву и серии испытаний субмарину передадут индийскому флоту для тестирования. Первые две субмарины типа Kalvari (официальное название типа субмарин Scorpene в индийском флоте) уже приняты на вооружение, ещё две — проходят испытания.

Спуск на воду субмарины INS Vagir Источник изображения: navyrecognition.com

Контракт стоимостью $3 млрд на лицензионную постройку шести неатомных подлодок типа Scorpene был заключён Индией с французским судостроительным объединением DCN (ныне — DCNS) в 2005 году. По условиям договора шесть лодок, которые должны были строиться на заводах MDL при содействии DCNS, планировались к сдаче ВМС Индии в 2012–2018 годах. Однако программа постройки значительно затянулась из-за технологических проблем индийской стороны, а также разногласий с французами относительно объёмов оказываемого содействия.

Подлодки типа Scorpene были спроектированы французской компанией DCNS для нужд ВМС Франции, но после того, как французское военное ведомство отказалось от дизель-электрических подлодок в пользу атомных, проект стал экспортным. Субмарины этого типа построены для ВМС Чили, Малайзии, Индии и Бразилии. Первая субмарина типа Scorpene для ВМС Индии была принята на вооружение в 2017 году. С момента её спуска на воду до принятия на вооружение прошло более двух лет, поскольку отсутствовали тяжёлые торпеды Black Shark — основное вооружение этих подлодок. Тендер на их закупку был отменён в мае 2016 года из-за коррупционного скандала.