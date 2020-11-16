"Понимает необходимость": Небензя об отношении Байдена к СНВ-3

Небензя оценил перспективы продления договора СНВ-3 при Байдене

Демократ Джозеф Байден, которого сейчас считают наиболее вероятным победителем президентских выборов в США, осознает важность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Ранее в Совфеде допускали, что при Байдене возможны подвижки в этом вопросе. Вместе с тем в Москве оценивают подобные перспективы довольно сдержанно.

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от демократов Джозеф Байден осознает важность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил РИА «Новости» постпред России при ООН Василий Небензя. При этом он признал, что вероятная смена американской администрации не говорит о том, что у Москвы и Вашингтона не будет шероховатостей в вопросе оружия.

"Это не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами, если придет демократическая администрация. Но то, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ - это факт, о чем говорил, кстати говоря, Владимир Владимирович [Путин] не так давно", - обратил внимание российский постпред.

В России ранее уже высказывались на тему судьбы СНВ-3 при Байдене. Как высказался 5 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров,

в случае победы демократа на президентских выборах в США в вопросе пролонгации СНВ-3 могут появиться подвижки.

"Мы помним, что Байден в своей программе обещал продлить договор на пять лет", - сказал сенатор РИА «Новости».

В то же время он признал, что далеко не все предвыборные обещания кандидатов в президенты Соединенных Штатов сбываются. "Американские кандидаты в президенты много обещают, но не обязательно выполняют. Не говоря уже о том, что США, скорее всего, ждет серьезное разбирательство по поводу победителя на выборах. Так что надо подождать", - подчеркнул Джабаров.

Выборы в США состоялись 3 ноября. По предварительным данным, победу на них одержал Байден, о чем уже объявили крупнейшие американские СМИ, как и он сам. Вместе с тем действующий глава государства Дональд Трамп утверждает, что выборы еще далеки до завершения. Кандидат от республиканской партии намерен отстаивать собственную победу в суде.

На сегодняшний день вопрос продления СНВ-3 находится под большим вопросом. Этот договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает, что каждая сторона сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарное количество вооружений этих государств не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

СНВ-3 остается последним действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений.

Он был заключен на десять лет, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Если он не будет продлен, в мире не останется соглашений, которые ограничивают арсеналы крупнейших ядерных держав.

В середине прошлого месяца президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам продлить действующий договор СНВ-3 без каких-либо условий хотя бы на год, чтобы была возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам.

Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Соединенные Штаты ожидают, что будут прорабатывать с Россией условия верификации для продления СНВ-3 на один год. По его словам, в случае достижения договоренностей Вашингтон готов пойти на сделку.

"Я думаю, мы приближаемся к этому. Думаю, мы будем прорабатывать какой-то вариант процедуры верификации для этого годичного механизма. Но если мы решим вопросы верификации, думаю, мы будем способны перейти к сделке… Мы думаем, это в наших интересах", - заявил О'Брайен в ходе онлайн-конференции в Гудзоновском институте.

По мнению замглавы российского МИД Сергея Рябкова, вероятность достижения договоренности с США по продлению СНВ-3 сейчас находится под вопросом, поскольку Вашингтон не готов идти на компромисс.

"Мы говорили и продолжаем говорить, что любая договоренность в этой сфере возможна только как баланс интересов, как определенный компромисс, к чему мы готовы. Но готовности к компромиссу с американской стороны мы не видим", - подчеркнул он.

Лидия Мисник