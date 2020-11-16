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В Санкт-Петербурге встретили научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" после арктической экспедиции

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Российское научно-исследовательское судно "Академик Фёдоров" Источник: http://ria.ru/.

ЦАМТО, 13 ноября. Представители Главного командования ВМФ, Управления навигации и океанографии Минобороны России встретили в Санкт-Петербурге научно-экспедиционное судно "Академик Федоров", возвратившееся из экспедиции в Арктику.

Участники экспедиции решали задачи по проведению исследований на протяжении трех месяцев, из них два месяца в тяжелых арктических условиях. За это время выполнены исследовательские работы на более чем 10 тыс. линейных километров.

Экспедиция проводилась на научно-экспедиционном судне "Академик Федоров" под проводкой атомного ледокола "50 лет Победы". В период экспедиции с 18 августа по 12 ноября 2020 года под совместным руководством Министерства обороны Российской Федерации, Главного командования ВМФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ при головной роли Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института с участием ФГУП "Атомфлот", ФГБУ "ААНИИ", ФГБУ "ВНИИ "Океангеологния" успешно проведены комплексные батиметрические исследования в Северном Ледовитом океане.

Подготовка к экспедиции велась с 23 июня по 17 августа 2020 года.

Работы выполнялись в сложных ледовых условиях при наличии ледового покрова сплоченностью от 8 до 10 баллов, толщина льда достигала 1,5–2 м.

Основной задачей комплексных исследований в Северном Ледовитом океане в 2020 году являлось получение дополнительных данных о рельефе морского дна и распределении придонных осадков с целью подготовки цифровой модели рельефа дна.

Выполнен полный объем работ, предусмотренных заданием, батиметрические исследования в районах хребта Гаккеля, хребта Ломоносова, южной части Чукотского плато.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов направил приветственное слово участникам экспедиции, в котором отметил, что "освоение и океанографические исследования Арктической зоны являются приоритетом в деятельности Военно-морского флота. В настоящее время сложилось эффективное межведомственное взаимодействие в вопросах исследования Северного Ледовитого океана, что обеспечивает наше лидерство в реализации поставленных задач в этом регионе", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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