Военные химики ЗВО получили 25 ед. новейшей спецтехники

ЦАМТО, 13 ноября. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа в рамках государственного оборонного заказа получили на оснащение 25 ед. новейшей специальной техники.

Среди поступивших образцов: шесть авторазливочных станций АРС-14КМ, которые позволяют проводить дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию вооружения, военной техники, транспортных средств и местности, создавать маскирующие аэрозольные завесы, пылеподавление на местности, осуществлять пожаротушение.

В числе поставленной новейшей техники – партия дымовых машин нового поколения ТДА-3, обеспечивающих маскировку вооружения и военной техники в видимом и ИК-диапазонах электромагнитного излучения, аппаратура позволяет менять высоту постановки аэрозольной завесы для защиты от ракет и боеприпасов различных типов.

Также поступили разведывательные химические машины РХМ-6, предназначенные для ведения радиационной, химической и неспецифической биологической разведки, обеспечения передачи данных разведки в автоматизированную систему управления войсками. Машины оснащены дозиметрами-радиометрами, измерителями мощности дозы, газосигнализаторами, приборами химической разведки, информационно-навигационной системой и т.д., сообщает пресс-служба Западного военного округа.