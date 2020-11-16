Airbus поставит ВВС Германии дополнительные истребители "Тайфун"

ЦАМТО, 13 ноября. Компания Airbus сообщила о подписании контракта на поставку 38 новых истребителей "Тайфун" для ВВС Германии. С подписанием этого соглашения Германия стала крупнейшим заказчиком самолетов "Тайфун".

Проект, известный под обозначением Quadriga, предполагает закупку 30 одноместных и 8 двухместных "Тайфун" четвертого транша. Это самая современная версия истребителя. Новые самолеты постепенно заменят истребители версии "Транш 1", которые были поставлены в период с 2003 по 2008 гг. Замена самолетов "Транш 1" потребовалась, поскольку они могут применяться только для воздушного боя, а запасные части для них частично устарели и не производятся. В противном случае в среднесрочной перспективе потребовалось бы провести обширный и дорогостоящий ремонт этих самолетов. Поставка новых "Тайфун" позволит получить унифицированный парк боевых самолетов с расширенными возможностями. Новые "Тайфуны", как ожидается, будут эксплуатироваться до 2060 года и за его пределами. Технические характеристики позволят их интегрировать в перспективную европейскую боевую авиационную систему FCAS (Future Combat Air System,). Предполагается, что списанные истребители будут проданы на международном рынке.

Три из 38 машин будут оснащены дополнительным испытательным оборудованием и измерительной аппаратурой. Они предназначены для проведения испытаний в рамках развития программы "Тайфун". Самолеты будут переданы создаваемому национальному центру испытаний и разработки Eurofighter. Этот центр, в частности, предназначен для оказания поддержки и дальнейшему развитию современных РЛС с АФАР с электронным сканированием.

Хотя стоимость продажи не раскрывается, ЦАМТО сообщал, что бюджетный комитет парламента Германии 5 ноября на своем заседании одобрил выделение финансирования для закупки 38 новых истребителей "Тайфун" консорциума Eurofighter для ВВС страны. Общая стоимость проекта составляет около 5,5 млрд. евро. Помимо самолетов, планируется закупка запасных частей, а также наземного испытательного оборудования и специального инструмента. Целью последнего является увеличение доступности запасных частей и повышение боеготовности самолетов. Планируется, что первые новые истребители будут поставлены к 2025 году. Последний самолет ВВС Германии должны получить в 2030 году.

Новые истребители будут оснащены современной РЛС с АФАР с электронным сканированием. Это позволит пилотам более эффективно обнаруживать, сопровождать и поражать наземные и воздушные цели. Кроме того, РЛС имеет более высокую устойчивость к воздействию РЭБ. В июне 2020 года бюджетный комитет уже одобрил закупку и интеграцию данной РЛС на имеющиеся "Тайфун" версий "Транш 2" и "Транш 3".

Новые самолеты, которые будут закуплены, также компенсируют потерю двух истребителей "Тайфун", которые потерпели катастрофу в прошлом году.

Получив самолеты "Тайфун" четвертого транша, Германия сможет обеспечить свой вклад в достижение целей планирования НАТО в отношении возможностей Advanced Air Combat Capability и Joint Precision Strike Capability. Проект должен позволить 140 "Тайфунам" выполнять задачи в течение максимально длительного периода.

Проект Quadriga является частью более широкой программы закупки 138 новых самолетов для ВВС Германии, включая 55 истребителей "Тайфун" и 30 самолетов F/A-18E/F "Супер Хорнет" для замены "Торнадо", а также 15 самолетов РЭБ EA-18G "Гроулер" в рамках программы расширения возможностей РЭБ Luftgestutzte Wirkung im Elektromagnetischen Spektrum (luWES).

Помимо покупки новых "Тайфунов" ВВС Германии, ожидается приобретение самолетов этого типа для замены устаревших F-18 ВВС Испании. Кроме того, консорциум Eurofighter рассчитывает на продажу истребителей Швейцарии и Финляндии. Предлагаемый ВВС Швейцарии вариант соответствует по комплектации немецкому заказу.